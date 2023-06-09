Арестович: Азербайджанцы тоже пробивали оборону армян не один день

Не паникуйте, азербайджанская армия тоже пробивала армянскую оборону не один день. Об этом экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Twitter.

«Напоминаю - азербайджанская армия пробивала первую линию обороны армянской в Карабахе на разных участках по семь-девять-двенадцать дней. Были и места, где пробивали месяц, а были там, где и не пробили. Это подготовленная оборона - ходить на нее не шутка, а кровная драка - кто кому сломает кости в прямом мясном столкновении. Работает авиация, работает наша артиллерия, работают БПЛА. При том уровне вооруженности и обученности, что есть у ВСУ, в этой конкретной обстановке, других вариантов особо нет.

Мы все пробьем, выйдем на оперативный простор, и дойдем до морей», - написал А. Арестович в Twitter.