Сербия нашла замену российским истребителям

Сербия по-прежнему настроена приобрести истребители Rafale у французской компании Dassault, но при этом рассматривает закупки связанных с самолетами вооружений и у других стран, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Reuters.



Как отметил Вучич, Белград обсуждает как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующего вооружения с другими. Также в переговорах с Францией обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на этих истребителях. Вучич сообщил, что Париж не хотел бы продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, не являющейся членом НАТО.

По его словам, покупка реактивных самолетов Rafale «сделала бы Сербию другой страной и гораздо большей силой». Сербский президент назвал финансирование одной из проблем обсуждаемой сделки. Ранее он оценивал покупку истребителей в €3 млрд.