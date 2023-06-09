Азербайджан соболезнует Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с погибшими в результате взрыва на заводе в Алмадаге.

"Крайне опечалены известием о взрыве на заводе в Алмадаге. Да упокоит Всевышний души погибших в результате этого трагического происшествия, желаем исцеления раненым, выражаем солидарность с нашими турецкими братьями", - говорится в публикации в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.

Напомним, что сегодня произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ, расположенном в Алмадаге в Турции. По данным Министерства национальной обороны Турции, в результате взрыва погибли 5 работников завода. Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что причиной взрыва на фабрике по производству ракет близ Анкары могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки.