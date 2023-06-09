Синоптики о погоде в Азербайджане

11 июня в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ночью и утром будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление упадет с 757 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах есть вероятность того, что дожди будут носить ливневый характер, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 30-35° тепла, ночью - 8-13° тепла, днем - 15-20 ° тепла.