Сотрудники МВД изъяли за месяц наркотиков более чем на полмиллиона

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана за последний месяц изъяло из незаконного оборота 20 килограммов наркотиков на сумму 512 миллионов манатов.

Как сообщили в МВД, в результате в ходе операций, проводимых в столицах и регионах против членов транснациональной организованной банды в Азербайджане, отправляющих наркотические средства из Ирана в Азербайджан, а также лиц, организующих сбыт наркотиков внутри страны, были задержаны члены 8 организованных банд, всего 83 человека.

Из незаконного оборота изъято 512 килограммов наркотических средств - кокаина, героина, опиума, марихуаны, психотропных веществ - метамфетамина стоимостью 20 миллионов манатов, а также 13 тысяч таблеток экстази и метадона.

Операции проводились в Сумгаите, Апшеронском районе, регионах, а также в столице.