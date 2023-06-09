Вице-премьер Азербайджана: ФСБ будет контролировать разблокировку коммуникаций между Баку и Ереваном

Контроль, согласно трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года, с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов, будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, отвечая на вопрос о том, будет ли осуществляться со стороны России контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахчываном, сообщает Информационный новостной портал «Москва-Баку».

«Переговоры ведутся на основе 9 пункта совместного Заявления от 9/10 ноября 2020 года с целью скорейшей реализации его положений. Задачи предельно ясны. Предусмотрено восстановление имевшихся и строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую АР с западными районами Азербайджана. Будет обеспечено осуществление как пассажирских, так и грузовых перевозок, а также транспортных средств», - отметил он, комментируя результаты переговоров в рамках встречи трехсторонней рабочей группы по восстановлению транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и ее Нахчыванской АР.

Он добавил, что в данный момент проходят обсуждения по согласованию технических деталей.

Отметим, что 2 июня в Москве состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.