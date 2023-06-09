Российские добровольцы о слабых местах Кремля

В легионе "Свобода России" заявили, что их с Русским добровольческим корпусом рейды на территорию Белгородской области России подсветили массу слабых мест Кремля. Об этом в эфире украинского Апостроф TV сказал представитель легиона с позывным "Цезар".

Он уверен, что поход российских легионеров закончится в Кремле, и уже в следующем году там будут другие власти.

"Наши рейды показали массу слабых мест Кремля. Вернее: это все – одно сплошное слабое место. Военные не могут и не хотят воевать, гражданская администрация, власть – абсолютно парализована. Они не могут помочь местным жителям ничем", – поделился впечатлениями "Цезар".