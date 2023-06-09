Лукашенко надеется на Казахстан и Узбекистан

Беларуси и России надо выработать план действий в условиях санкций и еще более укрепить Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а Узбекистану и Казахстану уверенно подключаться к этому процессу. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает БЕЛТА.

"Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности: мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят, еще что-то - нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план наших действий, наши партнеры обязательно подключатся. Я уверен, Казахстан в рамках ЕАЭС и Узбекистан. И создадим привлекательные здесь условия. Я уверен, что наш союз будет только крепче", - сказал Лукашенко.