Шольц попросит Путина уйти из Украины Немецкие СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы призвать его вывести войска из Украины, об этом пишет немецкое издание BILD.
Выступая на съезде Евангелической церкви Германии в Нюрнберге в субботу, Шольц заявил, что не намерен обрывать контакты с президентом России. Он добавил, что разговаривал с Владимиром Путиным и после начала войны в Украине и предполагает "сделать это снова в ближайшее время".
По словам главы германского правительства, следует понять, что вывод российских войск из Украины является необходимым условием для достижения "справедливого мира".