Канцлер Германии Олаф Шольц планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы призвать его вывести войска из Украины, об этом пишет немецкое издание BILD.

Выступая на съезде Евангелической церкви Германии в Нюрнберге в субботу, Шольц заявил, что не намерен обрывать контакты с президентом России. Он добавил, что разговаривал с Владимиром Путиным и после начала войны в Украине и предполагает "сделать это снова в ближайшее время".

По словам главы германского правительства, следует понять, что вывод российских войск из Украины является необходимым условием для достижения "справедливого мира".