Самир Джабраилов - горный лидер велотура «Дорогая Шуша» А желтая майка лидера у итальянца Ансалони
Сегодня прошел четвертый этап велотура «Дорогая Шуша», посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Участники преодолели 102,9 км от Гянджи до национального парка Гёйгёль. Победу одержал итальянец Алессандро Монако из Team Technipes.
2-е место у другого представителя Апеннин Эмануэле Ансалони. Третьим к финишу пришел казахстанец Рудольф Ремхи (Almaty Astana Motors).
Лучший результат среди азербайджанских велосипедистов показал Муса Микаилзаде, занявший 18-е место.
В общем зачете продолжает лидировать Эмануэле Ансалони. Он же возглавляет таблицу по набранным очкам. А вот в лидеры горного зачета вырвался азербайджанский велосипедист Самир Джабраилов.
Среди молодых велосипедистов на 1-е место поднялся Рудольф Ремхи.
Велотур «Дорогая Шуша» - соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI). Оно будет состоять из пяти этапов. 11 июня спортсмены преодолеют 134,9 км от Бейлагана до Шуши. Всего в «Дорогой Шуше» принимают участие более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.