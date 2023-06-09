Гидрометеорологи предупреждают жителей Азербайджана

С полудня 10 июня до утра 12 июня в западных районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В некоторых частях Газах-Гянджинского, Карабахского и Восточно-Зангезурского, Балакен-Шекинского, Губа-Хачмазского районов возможны ливни, грозы и град.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, прогнозируется восточный ветер, местами с усилением до 18-23 м/с.