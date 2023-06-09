Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:25

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено очередное серьезное обвинение. В пятницу американский Минюст опубликовал 49-страничное обвинительное заключение против Трампа по делу о незаконном хранении тысяч совершенно секретных документов, файлов и фотографий. Все эти документы хранились во флоридской резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Они были там повсюду — в его спальне, на балконе, в бальном зале и даже в туалете. Интересно было бы узнать, что он делал с ними в этом месте. Кстати, во многих местах коробки с секретами Америки беспорядочно разбросаны, часть из них открыта и бумаги валяются на полу.

В августе 2022 года ФБР провело первый обыск в доме Трампа. Были изъяты документы, связанные с его деятельностью на посту президента США в 2016-2020 годах. Но с тех пор это дело пополнялось все новыми и новыми находками. Среди них были найдены бумаги, касающиеся ядерных секретов самих США и ряда иностранных государств, закрытых брифингов в Белом доме в 2018 году, детали операций террористических организаций против Соединенных Штатов в период с января по март 2020 года и многое-многое другое. И если в 2022 году против Трампа не было выдвинуто уголовных обвинений (до этого, словно предвидя обыск, он передал часть документов в Национальный архив), то сейчас складывается совершенно иная картина. Обвинение с учетом новых находок очень серьезно (оно состоит из 37 пунктов), и если экс-президента признают виновным, то ему может грозить до 400 лет тюремного заключения. Во вторник он должен предстать в суде Майами. Трамп придет туда сдаваться добровольно, чтобы избежать рейда агентов ФБР, которые тогда доставят его в суд в наручниках. Нечто подобное уже происходило с ним в апреле этого года, когда он прилетел из Флориды в Нью-Йорк, где ему было предъявлено обвинение в фальсификации бизнес-документов. Суд над ним должен начаться в марте 2024 года, то есть за 8 месяцев до следующих президентских выборов.

Дональд Трамп – исключительно экзотический персонаж на политических подмостках Америки. Дважды подвергнутый в Конгрессе процедуре импичмента, с десятками обвинений, выдвинутых разными штатами в подделке документов, ухода от уплаты налогов, давлении на власти штата Джорджия, чтобы те пересмотрели результаты голосовании, наконец, в попытке ряда изнасилований — и это далеко не полный список. На этом, с позволения сказать, лидере, кажется, клейма негде ставить. И, тем не менее, он до поры до времени выходил сухим из воды. Более того, один из парадоксальных законов в целом весьма любопытного свода законов США разрешает ему баллотироваться на пост президента, даже если он окажется в заключении. Хотя мало кто представляет, как это будет происходить чисто технически. Например, как его будут забирать из камеры в наручниках и доставлять в избирательный участок. И как он будет исполнять полномочия президента в случае победы. А ведь этот фанфарон, лжец и мошенник имеет все шансы победить в 2024 году. Благодаря поддержке миллионов американских консерваторов, прежде всего из числа граждан с низким уровнем образования и такими же низкими доходами, он уже несколько месяцев возглавляет список фаворитов республиканской гонки. И если в начале года серьезную конкуренцию ему составлял губернатор Флориды Рон Десантис, то сейчас разрыв между ними уже более 30 процентов. Во многом этому «поспособствовал» миллиардер Илон Маск, который представил сообщение о выдвижении Десантиса в Твиттере. Этот анонс неоднократно прерывался техническими дефектами, и американская публика вдоволь посмеялась над неудачным стартом гонки губернатора.