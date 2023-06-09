Кобахидзе о пребывании «кадыровцев» в Грузии

Распространенная информация о посещении «кадыровцами» Грузии была ложью, простым фейком, сказал журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Присутствие каких-либо «кадыровцев» в Грузии не было зафиксировано. Распространялась ложь, в том числе фотографии людей с оружием, которые совершенно не связаны с тем периодом, когда эти автомобили были замечены в Грузии.

По его словам, с помощью таких фейков пытаются создать проблемы Грузии, что неправильно, это действия против государства.