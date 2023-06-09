Зеленский ответил на заявление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, а украинские военные настроены положительно.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что в соцсетях и СМИ появилось много информации о начале контрнаступления, а также, что об этом заявил президент России Владимир Путин, Зеленский сказал:

"Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось... контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Доверять надо нашим военным, и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений... все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте".

Напомним, вчера президент России Владимир Путин заявил, что можно точно сказать, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов.