В России загорелся резервуар с нефтью
В Башкирии на территории нефтесборного пункта «Япрык», расположенного в Туймазинском районе, загорелся стальной резервуар, содержащий нефтепродукты, сообщили российские СМИ.
На место происшествия оперативно были направлены спасатели МЧС и другие службы экстренного реагирования. Информации о пострадавших нет.
Причина возникновения возгорания устанавливается. Среди возможных версий рассматривается вариант удара молнии.
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