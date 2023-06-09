США рассекретили план России и Ирана
В российской особой экономической зоне "Алабуга" к востоку от Москвы строят завод по производству беспилотников, и в этом России помогает Иран. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет Associated Press News.
Как отметил Кирби, по мнению представителей американской разведки, завод в российской особой экономической зоне "Алабуга" может начать работу в начале следующего года.
Он заявил, что США располагают информацией о том, что Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников.
"Мы публикуем спутниковые снимки запланированного расположения этого завода по производству БПЛА в российской особой экономической зоне "Алабуга", – сказал он.