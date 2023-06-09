Полтора часа по телефону: о чем говорили Макрон и Раиси?

Президент Ирана Ибрагим Раиси и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Стороны общались 90 минут, пишет иранское агентство IRNA.

Как сообщил заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, во время переговоров Макрон подчеркнул, что Париж намерен взаимодействовать с Тегераном.

Президенты также обсудили пути развития отношений между двумя странами. Собеседники договорились продолжать переговоры по отмене антииранских санкций.