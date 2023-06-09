Омбудсмен протестует против продления срока ареста азербайджанских солдат

«Как известно, пропавшие без вести в апреле 2023 года на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики и взятые в плен Арменией военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин и Ахундов Гусейн по ложным обвинениям были приговорены к лишению свободы. В течение этого периода они не были обеспечены адвокатом, подвергались различным пыткам и жестокому обращению, и, таким образом, нормы международного права были грубо нарушены.

С сожалением отмечаем, что, несмотря на неоднократные обращения по этому вопросу, власти Армении, все еще занимающие враждебную позицию, в очередной раз продемонстрировали намерение нанести удар по мирным переговорам, продлив сроки ареста этих лиц, игнорируя требования международного права. Мы заявляем, что предвзятое «решение» в связи с незаконным лишением свободы наших военнослужащих и продлением их тюремного заключения в результате так называемого «судебного процесса», проведенного Арменией, полностью противоречит нормам и принципам международного права, и мы еще раз решительно требуем немедленного освобождения наших военнослужащих.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджана, еще раз призываю международное сообщество принять серьезные и эффективные шаги с целью освобождения удерживаемых в плену наших военнослужащих», - говорится в обращении.