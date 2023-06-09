Алиев и Лукашенко обменялись поздравлениями

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

В своем поздравительном послании Алиев отметил высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись и углублялись в духе взаимовыгодного партнерства, опираясь на добрые традиции дружбы, взаимного уважения и доверия, связывающие два народа.

Алиев подчеркнул, что межгосударственные связи, прошедшие большой путь развития и характеризующиеся активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двустороннем и многостороннем форматах, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, вызывают особое удовлетворение.

«Весом Ваш личный вклад в поступательное развитие азербайджано-белорусских отношений, повышение их уровня до стратегического партнерства.

Уверен, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и далее всесторонне укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Беларуси – мира и благополучия», - написал президент Азербайджана.

Лукашенко, в свою очередь, отметил интенсивно развивающийся при непосредственной поддержке Ильхама Алиева двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

«Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами. От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии на пути к реализации всего задуманного, а жителям Азербайджана - мира и согласия», - написал Лукашенко.