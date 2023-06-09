Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:45

В канун последних президентских и парламентских выборов в Турции отношения между Реджепом Тайипом Эрдоганом и администрацией США были не самыми лучшими. Следует понимать, что борозды разногласий на треке Анкара-Вашингтон возникли не сегодня, они длятся годами, причем главным образом из-за того, что по ряду региональных вопросов, включая приобретение ЗРК С-400 и поддержку американцами курдской коалиции на севере Сирии, правительство Эрдогана действовало совместно с Россией. Тем не менее, Белый дом неизменно считал и считает Турцию важным союзником и продолжает работать с правительством Эрдогана. И вот теперь, после того как Эрдоган в третий раз был избран президентом, аналитики строят различные предположения, касающиеся того, как дальше будут развиваться отношения между Турцией и США.

На данный момент можно предположить, что турецкий лидер, практически полностью обновивший свой Кабинет министров, чтобы выйти, наконец, из серьезного экономического кризиса, намерен нормализовать отношения с финансовыми институтами Запада, чтобы привлечь в страну крупные кредиты и инвестиции. Но как отреагирует на эти планы Белый дом? Частично на этот вопрос отвечает в своей статье Джеймс Джеффри, директор ближневосточных программ влиятельного американского Центра Вильсона, бывший посол США в Ираке и Турции, являющийся также спецпредставителем глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ. «Турки избрали Эрдогана президентом на третий срок, - пишет, в частности, американский дипломат. – Скорее всего, его лидерство будет по-прежнему раздражать Запад. Но если Вашингтон попытается понять опасения Эрдогана по поводу ситуации на границах Турции, то Вашингтон и Анкара смогут устранить напряженность в отношениях». Джеймс Джеффри утверждает, что Турция с ее сильной экономикой, дипломатическим опытом, военной мощью и, главное, уникальным географическим положением в нынешнее опасное время является для Запада абсолютной необходимостью.

«Как заявляет администрация Байдена в своей «Стратегии национальной безопасности» от октября 2022 года, «мы ведем стратегическую конкуренцию за формирование будущего международного порядка», а поэтому «мы будем сотрудничать с любой страной, которая разделяет наше основное убеждение в том, что порядок, основанный на правилах, должен оставаться основой глобального мира и процветания», - пишет Джеффри. - Турция, хоть и с оговорками, соответствует критерию «любой страны» и, учитывая ее важность, эффективное взаимодействие с Анкарой в этом стратегическом соревновании имеет решающее значение. Но для развития стратегических отношений с Турцией Вашингтон должен запустить политику «действовать, понимать и преодолевать». По мнению автора, взаимодействие с Эрдоганом – это самый важный и одновременно самый трудный шаг. «Как и большинство турок, он питает глубокое и оправданное (в какой-то степени) негодование по поводу поведения американцев и европейцев в последние двадцать лет, - пишет дипломат. - Но, в отличие от многих турок, в культурном и эмоциональном плане Эрдоган, скорее, антизападный, чем прозападный политик. Хорошей же новостью является то, что турецкий президент - транзакционный лидер. Вашингтон и Брюссель ожидают, что «подчиненные» партнеры, по крайней мере на публике, будут более уступчивыми. Что у Эрдогана получается не очень хорошо. Тем не менее, ситуация в мире так опасна, а Турция настолько важна, что администрация Белого дома, особенно президент Байден, должны взаимодействовать с турецким лидером. Звонок Байдена Эрдогану 30 мая стал в этом плане первым важным шагом». Американский дипломат пишет, что в экзистенциальном плане Турция выступает против российского экспансионизма, о чем, начиная с 2020 года, свидетельствуют антироссийские действия Анкары на северо-западе Сирии, в Ливии, на Южном Кавказе и, самое главное, в Украине.

«Но у Турции также есть важные интересы и уязвимые места в отношениях с Москвой, которые требуют особой осторожности, - считает Джеймс Джеффри. - Двусторонняя торговля с Россией составляет более 60 миллиардов долларов в год, что вдвое больше, чем с Соединенными Штатами. Помимо этого, Анкара получает от России 40-50 процентов потребляемого газа - основного источника энергии Турции. Более того, Россия (и Иран) доказала способность использовать в своих целях Рабочую партию Курдистана - самую большую внутреннюю угрозу безопасности Турции. Таким образом, с точки зрения НАТО турецкий стакан по отношению к России полон лишь на две трети. Но попытки заполнить оставшуюся треть, скажем, потребовав от Турции введения санкций против России или отказа от покупки ЗРК С-400, приведут к постоянным головным болям, так как выгода для Анкары в этом незначительна». Дипломат добавляет, что проблема РПК является одной из самых сложных в отношениях между Турцией и США. Американцы давно признали РПК террористической организацией и помогли Анкаре бороться с ней. Однако в 2014 году Вашингтон начал поддерживать курдскую группировку ОНС, связанную с РПК, чтобы использовать ее на севере Сирии для борьбы с ИГИЛ. «Поначалу это не создавало серьезных проблем между Анкарой и Вашингтоном, поскольку сама Турция в то время также вела диалог с РПК и пыталась решить курдский вопрос политическим путем, - пишет Джеффри. - Однако политические изменения, произошедшие в Турции в 2015-2016 годах, привели к разрыву отношений с курдами и более ожесточенным столкновениям с РПК. А поддержка США «Сирийских демократических сил», состоящих из боевиков ОНС/РПК, привела к формированию стотысячной армии, сражающейся с ИГИЛ в долине реки Евфрат. В настоящее время они контролируют 20 процентов территории Сирии и миллионы жителей страны. Это создало напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, и американцам пришлось взять на себя обязательство, что поддержка «Сирийских демократических сил» будет временной и не приведет к созданию курдского государства на севере Сирии».