Украина получит алгоритм вступления в НАТО

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит алгоритм вступления в альянс, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

По его словам, на саммите "выйдут на определенный порядок вступления Украины, который будет зафиксирован". Несмотря на консенсусный механизм принятия решений и права на вето стран-членов альянса, не прогнозирует, что будут большие проблемы с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате. Уже на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем, в течение одного или двух лет, после проведения определенных процедурных вещей, мы станем членами НАТО", – пояснил замминистра.