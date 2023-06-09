Румыния отозвала посла: «cравнил обезьян с африканскими коллегами»

В ходе состоявшейся в штаб-квартире ООН в Найроби дипломатической встречи посол Румынии в Кении Драгош Цыгау позволил себе шутку, разъярившую африканское дипломатическое сообщество и, в конце концов, приведшую к его отзыву, сообщила Kenyan Foreign Policy.

В ходе переговоров с группой восточноевропейских дипломатов посол Цыгау, заметив рядом черную обезьяну, пошутил, что "африканская группа присоединилась к нам".

Как сообщает румынское издание Stirile Pro-tv, посол в Кении не сообщил об инциденте в Министерство иностранных дел. Тогда было решено отозвать его с должности: "МИД выражает надежду, что этот отдельный эпизод не повлияет на глубинный характер отношений между Румынией и странами африканского континента, особенно в контексте, в котором румынская дипломатия осуществляет развитие отношений с Африкой на основе взаимного уважения".