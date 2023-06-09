По случаю международного Дня йоги 10 июня по инициативе посольства Индии в Баку, при совместной организации спортивного клуба йоги Министерства оборонной промышленности Азербайджана и школы классической йоги, при поддержке Федерации велоспорта Азербайджана, на территории Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси состоялся очередной урок йоги.

В 3-м этапе занятий йогой, проводимых на открытом воздухе, приняли участие около 150 человек, в том числе члены указанного клуба и школы, а также любители йоги.