Урок йоги на территории Шемахинской обсерватории фото
По случаю международного Дня йоги 10 июня по инициативе посольства Индии в Баку, при совместной организации спортивного клуба йоги Министерства оборонной промышленности Азербайджана и школы классической йоги, при поддержке Федерации велоспорта Азербайджана, на территории Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси состоялся очередной урок йоги.
В 3-м этапе занятий йогой, проводимых на открытом воздухе, приняли участие около 150 человек, в том числе члены указанного клуба и школы, а также любители йоги.
Цель проведения уроков йоги в регионах Азербайджана - широкое внедрение здорового образа жизни в повседневный быт местных жителей.
Мероприятие, начавшееся с практики хатха-йоги, продолжилось музыкальной программой. В завершение участникам были предложены вегетарианские блюда.
Отметим, что единогласным решением Генеральной ассамблеи ООН в 2014 году 21 июня был объявлен Международным днем йоги.