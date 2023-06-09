И Канада обвиняет Россию

Россия несет прямую ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС, и Кремль обязательно будет за это отвечать. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас нет никаких сомнений, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием решения РФ вторгнуться на территорию мирного соседа", – заявил он.

Канадский премьер отметил, что российское вторжение в Украину повлекло за собой кризисы в экономической, продовольственной и энергетической сфере по всему миру.

"Россия ответственна и будет нести эту ответственность. Случившееся с ГЭС — это прямая ответственность России. И последствия этих событий — сверхтяжелые", — заявил канадский премьер.