Чудо в Колумбии: детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы Фото
В Колумбии нашли четырех детей, которые пережили авиакатастрофу и провели несколько недель в джунглях Амазонки. Об этом пишет BBC.
Чтобы найти четырех братьев и сестер возрастом 13, 9, 4 и один год, там провели масштабную спасательную операцию, в которой участвовали десятки военнослужащих и местных жителей.
Мать детей, а также двое пилотов погибли, когда их легкомоторный самолет разбился над джунглями еще 1 мая.
Президент Колумбии Густаво Петро назвал спасение детей на 40-й день после авиакатастрофы «радостью для всей страны»: «Они были одиноки, они сами достигли примера полного выживания, который останется в истории».