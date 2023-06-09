В Колумбии нашли четырех детей, которые пережили авиакатастрофу и провели несколько недель в джунглях Амазонки. Об этом пишет BBC.

Чтобы найти четырех братьев и сестер возрастом 13, 9, 4 и один год, там провели масштабную спасательную операцию, в которой участвовали десятки военнослужащих и местных жителей.