На Западе не верят, что Украина сможет вернуть свои земли Американские СМИ
Украина вряд ли вернет оккупированные Россией земли полностью в ходе контрнаступления, предположили американские и европейские чиновники в интервью газете New York Times.
Несмотря на эти опасения, чиновники утверждают, что добиться успеха украинская армия может двумя путями: "ВСУ отвоевывают часть ключевых территорий, которые оккупировала Россия, или наносят такой удар, который заставит Кремль засомневаться в целесообразности продолжения войны".
По оценкам американских спецслужб, наиболее вероятными могут стать небольшие победы Украины – возвращение частей Донбасса или вытеснение России из сельскохозяйственных и угледобывающих районов на юго-востоке Украины.
Кроме того, возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины стало бы как символической, так и стратегической победой.
Западные чиновники также отмечают, что Украине важно отрезать снабжение российских военных по "сухопутному мосту", соединяющему Крым с российской территорией. Если Киев захватит юго-восточное побережье Азовского моря, перебросит свои силы к береговой линии и отрежет аннексированный Крым, это будет огромной победой Зеленского.
США и их союзники должны увидеть, что их план по обеспечению ВСУ боевой мощью НАТО сработает и украинская армия сможет использовать современную западную боевую технику. Важной целью контрнаступления будет ослабление духа российских военных, особенно после их потерь в Бахмуте.