Украина вряд ли вернет оккупированные Россией земли полностью в ходе контрнаступления, предположили американские и европейские чиновники в интервью газете New York Times.



Несмотря на эти опасения, чиновники утверждают, что добиться успеха украинская армия может двумя путями: "ВСУ отвоевывают часть ключевых территорий, которые оккупировала Россия, или наносят такой удар, который заставит Кремль засомневаться в целесообразности продолжения войны".

По оценкам американских спецслужб, наиболее вероятными могут стать небольшие победы Украины – возвращение частей Донбасса или вытеснение России из сельскохозяйственных и угледобывающих районов на юго-востоке Украины.

Кроме того, возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины стало бы как символической, так и стратегической победой.