Россияне сражаются лучше, чем ожидалось - статью под таким заголовком выпустила немецкая газета Bild.

"Тот, кто ожидал, что Киев быстро победит, как только на вооружении появятся западные танки и БТР, ошибся", - пишет ведущая немецкая газета.

Атаки под Великой Новосёлкой (Донецкая область) и городом Орехов (Запорожская область), которые проводились в последние дни, не привели к освобождению населенных пунктов. Однако BILD стало известно, что это, вероятнее всего, и не было главной целью наземных операций. Несколько источников в украинских военных кругах сообщили BILD, что атаки были нужны для того, чтобы проверить, как российская армия организовала линию обороны. Кроме того, проведенные операции также могут носить отвлекающий характер, чтобы скрыть реальное направление контрнаступления.