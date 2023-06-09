Россияне сражаются лучше, чем ожидалось Немецкие СМИ
Россияне сражаются лучше, чем ожидалось - статью под таким заголовком выпустила немецкая газета Bild.
"Тот, кто ожидал, что Киев быстро победит, как только на вооружении появятся западные танки и БТР, ошибся", - пишет ведущая немецкая газета.
Атаки под Великой Новосёлкой (Донецкая область) и городом Орехов (Запорожская область), которые проводились в последние дни, не привели к освобождению населенных пунктов. Однако BILD стало известно, что это, вероятнее всего, и не было главной целью наземных операций. Несколько источников в украинских военных кругах сообщили BILD, что атаки были нужны для того, чтобы проверить, как российская армия организовала линию обороны. Кроме того, проведенные операции также могут носить отвлекающий характер, чтобы скрыть реальное направление контрнаступления.
Тем не менее, полагает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, первые атаки показывают, что не стоит ждать "победы к концу года", о которой говорят некоторые украинские политики. Более того, ВСУ, по всей видимости, не будет проводить массированное наступление с участием новых подразделений, а распределит их по разным участкам фронта.
"Россия сейчас не готова проводить новые наземные атаки, однако за последние 15 месяцев ВС РФ выстроили на оккупированных территориях крупнейшую в мире систему оборонительных сооружений. Это, в частности, позволило российским войскам нанести тяжелые потери наступавшей под городом Орехов 47-й механизированной бригаде ВСУ", - сказал Рёпке.