Ирак договорился с США о выплате долга Ирану

Ирак согласился выплатить Ирану долг за газ и электроэнергию в размере около $2,76 млрд после получения от США разрешения на проведение оплаты, сообщает Reuters.

По данным источника Reuters в МИД, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн получил разрешение на встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах конференции в Эр-Рияде.

Как сообщил глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак, часть заблокированных активов Ирана в Ираке была выделена на нужды паломников, а часть денег уплачена за поставку основных товаров.

Ирак во многом зависит от импорта газа из Ирана. Однако санкции США в отношении иранской нефти и газа затруднили платежи Ирака за импорт, в результате чего он оказался в большой задолженности и вынудил Иран принять ответные меры, регулярно сокращая поставки газа.