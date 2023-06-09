Пригожин о создании женской ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» не планирует набирать женщин для участия в войне в Украине. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.

«ЧВК «Вагнер» не планирует набирать женщин, поскольку не имеет для них каких-либо воинских специальностей», — сказал он.

По словам Пригожина, пока идет война, справляться должны мужчины. Однако вопрос не закрыт: «Если начнется полномасштабная война, безусловно, мы вернемся к этому вопросу».