В Загатале сдан в эксплуатацию учебный центр дзюдо в д етско-юношеской спортивной школе Министерства молодежи и спорта.

С условиями, созданными для дзюдоистов, ознакомились министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов, который родом из Загаталы, и другие официальные лица.

Общая площадь центра равна 293 кв.м, а зала – 184 кв.м. Зал оснащен татами фирмы Taishan – официального партнера Международной федерации дзюдо.

В центре есть зал ожидания для родителей, тренерская комната, а также созданы все условия для спортсменов. В частности, есть зал для физической подготовки площадью в 80 кв.м, оснащенный необходимым оборудованием.

В центре будут заниматься около 200 детей, юношей и представителей молодежи.

Улучшение инфраструктуры для занятий дзюдо в регионах является одной из приоритетных задач Федерации дзюдо Азербайджана.