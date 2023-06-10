Федерация дзюдо открыла зал в Загатале Фарид Гаибов и Гурбан Гурбанов навестили спортсменов; фото
В Загатале сдан в эксплуатацию учебный центр дзюдо в детско-юношеской спортивной школе Министерства молодежи и спорта.
С условиями, созданными для дзюдоистов, ознакомились министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов, который родом из Загаталы, и другие официальные лица.
Общая площадь центра равна 293 кв.м, а зала – 184 кв.м. Зал оснащен татами фирмы Taishan – официального партнера Международной федерации дзюдо.
В центре есть зал ожидания для родителей, тренерская комната, а также созданы все условия для спортсменов. В частности, есть зал для физической подготовки площадью в 80 кв.м, оснащенный необходимым оборудованием.
В центре будут заниматься около 200 детей, юношей и представителей молодежи.
Улучшение инфраструктуры для занятий дзюдо в регионах является одной из приоритетных задач Федерации дзюдо Азербайджана.