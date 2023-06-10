Венгрия готовит провокацию против Украины

В Венгрии пройдет пресс-конференция с украинскими военнопленными, которые будут критиковать официальный Киев и выражать благодарность РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

Как сообщили источники в украинских спецслужбах РБК-Украине, Россия разрешила выезд пленным при условии, что те публично будут критиковать украинские власти.

"На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовывали, в каких якобы плохих условиях они воевали, какое хорошее венгерское правительство и РПЦ и тому подобное. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", - пишет РБК-Украина.