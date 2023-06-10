Вице-премьер России попал под обстрел в Херсоне? СМИ
9 июня под обстрел на неподконтрольной Украине Арабатской стрелке Херсонской области попал российский вице-премьер Денис Мантуров. Как пишут российские Telegram-каналы, Мантуров не пострадал.
Кроме того, по данным пабликов, под обстрел гостиницы "Позитив" в поселке Железный Порт попал назначенный россиянами "глава Херсонской области" Владимир Сальдо.
Официально это не подтверждалось. Но утром 10 июня Сальдо, комментируя произошедшее, заявил, что удары ВСУ "преследуют первых лиц Херсонской области".