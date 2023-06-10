Джейхун Наджафов, собкор 10 июня 2023, 23:03

«Запрет на пользование электросамокатами и скутерами, введенный администрацией Бакинского Приморского бульвара, следует распространить и на другие парки Баку», - с таким предложением в редакцию haqqin.az обратилась группа жителей Ясамальского района, столкнувшаяся при посещении парка «Ясамал» на территории комплекса водохранилищ ОАО «Азерсу» с опасным вождением владельцев электросамокатов. По словам авторов обращения, некоторые юнцы создают угрозу отдыхающим, особенно детям и пожилым людям. Пересекая парк на высокой скорости, они забавляются тем, что на высокой скорости едут на гуляющих людей и буквально за метр до столкновения сворачивают в сторону. Здесь же, при скоплении отдыхающих, некоторые пользователи самокатов учатся водить их.

В администрации Приморского бульвара haqqın.az сообщили, что решение ограничить движение электросамокатов и скутеров на бульваре было принято в ответ на многочисленные жалобы отдыхающих горожан. Учитывая тот факт, что услуги шеринга электросамокатов в стране расширяются с каждым днем, не исключено, что проблема нерегулируемого пользования самокатами возникнет и в других столичных парках. Отметим, что некоторые модели электросамокатов могут развивать скорость до 100 км/ч и выдерживают вес владельца до 120 килограммов. Как сообщил haqqin.az эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов, проблема заключается в том, что в стране не определен статус и правила пользования электросамокатами. Также неясно, кем считать человека, который им управляет, - водителем или пешеходом? В девятнадцати странах Европы, включая Турцию, пользование электросамокатами законом не регулируется, в 22-х странах для электросамокатов установлены такие же правила, как для велотранспорта, в Великобритании ими разрешено пользоваться только на частной земле, а в Монако электросамокаты запрещены вовсе.

Азербайджан относится к странам, где пользование электросамокатом законом не регулируется. Правительства большинства стран мира склоняются к тому, что электросамокат — это не транспортное средство, а единица микромобильности. «В целом электросамокат является экологически чистым, экономным, безопасным и прогрессивным средством передвижения, - говорит Аршад Гусейнов. - Самое важное — это определить правила пользования электросамокатами. К примеру, установить разрешенные для движения места в городе, ввести ограничение скорости, возрастные границы пользователей и пр. Отсутствие таких правил и создает причины для недовольства самокатами в парках, на площадях, на тротуарах». По словам эксперта, законодательство некоторых стран дает определение электросамокату в зависимости от его максимальной скорости. Скажем, электросамокаты с максимальной скоростью до 12-15 км/ч относят к категории «пешеход», 20-25 км/ч - «велосипед», от 40 км/ч и выше - «мопед». Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев сказал haqqin.az, что вопрос электросамокатов может быть рассмотрен парламентом только после того, как будет проведен мониторинг всех аспектов пользования самокатами в стране. И лишь потом парламентарии смогут принять решение, каким видом средств передвижения следует считать электросамокат, чтобы установить для него соответствующие правила. Очевидно, что скорости современных электросамокатов довольно высокие, а их шеринг будет только расширяться. К примеру, ими стали активно пользоваться предприятия по доставке еды.