Если вас в Баку сбил самокат. Правительство уже принимает меры с миру по нитке - голому рубашка
«Запрет на пользование электросамокатами и скутерами, введенный администрацией Бакинского Приморского бульвара, следует распространить и на другие парки Баку», - с таким предложением в редакцию haqqin.az обратилась группа жителей Ясамальского района, столкнувшаяся при посещении парка «Ясамал» на территории комплекса водохранилищ ОАО «Азерсу» с опасным вождением владельцев электросамокатов.
По словам авторов обращения, некоторые юнцы создают угрозу отдыхающим, особенно детям и пожилым людям. Пересекая парк на высокой скорости, они забавляются тем, что на высокой скорости едут на гуляющих людей и буквально за метр до столкновения сворачивают в сторону. Здесь же, при скоплении отдыхающих, некоторые пользователи самокатов учатся водить их.
В администрации Приморского бульвара haqqın.az сообщили, что решение ограничить движение электросамокатов и скутеров на бульваре было принято в ответ на многочисленные жалобы отдыхающих горожан.
Учитывая тот факт, что услуги шеринга электросамокатов в стране расширяются с каждым днем, не исключено, что проблема нерегулируемого пользования самокатами возникнет и в других столичных парках. Отметим, что некоторые модели электросамокатов могут развивать скорость до 100 км/ч и выдерживают вес владельца до 120 килограммов.
Как сообщил haqqin.az эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов, проблема заключается в том, что в стране не определен статус и правила пользования электросамокатами. Также неясно, кем считать человека, который им управляет, - водителем или пешеходом?
В девятнадцати странах Европы, включая Турцию, пользование электросамокатами законом не регулируется, в 22-х странах для электросамокатов установлены такие же правила, как для велотранспорта, в Великобритании ими разрешено пользоваться только на частной земле, а в Монако электросамокаты запрещены вовсе.
Азербайджан относится к странам, где пользование электросамокатом законом не регулируется. Правительства большинства стран мира склоняются к тому, что электросамокат — это не транспортное средство, а единица микромобильности.
«В целом электросамокат является экологически чистым, экономным, безопасным и прогрессивным средством передвижения, - говорит Аршад Гусейнов. - Самое важное — это определить правила пользования электросамокатами. К примеру, установить разрешенные для движения места в городе, ввести ограничение скорости, возрастные границы пользователей и пр. Отсутствие таких правил и создает причины для недовольства самокатами в парках, на площадях, на тротуарах».
По словам эксперта, законодательство некоторых стран дает определение электросамокату в зависимости от его максимальной скорости. Скажем, электросамокаты с максимальной скоростью до 12-15 км/ч относят к категории «пешеход», 20-25 км/ч - «велосипед», от 40 км/ч и выше - «мопед».
Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев сказал haqqin.az, что вопрос электросамокатов может быть рассмотрен парламентом только после того, как будет проведен мониторинг всех аспектов пользования самокатами в стране. И лишь потом парламентарии смогут принять решение, каким видом средств передвижения следует считать электросамокат, чтобы установить для него соответствующие правила. Очевидно, что скорости современных электросамокатов довольно высокие, а их шеринг будет только расширяться. К примеру, ими стали активно пользоваться предприятия по доставке еды.
«Для депутатов важно выяснить, насколько пользование электросамокатами мешает людям отдыхать в парках и площадях города, - отметил Руфат Гулиев. - Есть проблемы в скорости, с которой электросамокаты едут в местах скопления людей, с дисциплиной пользователей и пр. Вопрос не в запрете, а в установлении правил, при которых пользование электросамокатами не будет создавать неудобств и опасностей другим людям. Ну, а пока отдыхающие в парках люди, которым самокаты создают неудобства, как это было в случае с Приморским бульваром, могут обратиться с жалобой в районную исполнительную власть или в администрацию ведомства, в чьем ведении находится парк, и вопрос будет решен».