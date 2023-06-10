В Ереване прокомментировали заявление Шахина Мустафаева

Офис вице-премьера Армении Мгера Григоряна прокомментировал заявление вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева о том, что коммуникационные маршруты, ведущие в Нахчыван, на территории Армении будут охранять пограничные службы ФСБ РФ.

«В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы, в том числе на последней встрече, такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности», - сказали в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.