Раздолбанный Бакинский автовокзал мистерия XXI века

Ульвия Худиева, собкор

Каждый, кому доводилось бывать на междугородном автовокзале в Баку, неизменно наблюдал толпу озабоченных «халтурщиков», предлагающих «подбросить» каждого встречного до того или иного района на потрепанных минивэнах или вконец раздолбанных микроавтобусах.

К сожалению, в последние годы этот «партизанский» вид перевозок по стране вновь набирает популярность. Приходится констатировать, что, несмотря на все «прелести» поездок в старых рыдванах, которые зачастую становятся фигурантами разнообразных дорожно-транспортных происшествий, «халтурщики» почему-то пользуются в народе большой популярностью. А вот желающих добраться до пункта назначения на «официальных» современных, безопасных и комфортабельных автобусах Бакинского автовокзала  намного меньше.

Все бегут к «халтурщикам», но боятся полиции

Государственные структуры, отвечающие за пассажирские перевозки, организуют время от времени контрольные рейды, чтобы очистить вокзал от нелегальных «бомбил». Впрочем, последние давно уже к ним привыкли, а потому прибегают к различным хитростям, меняют дислокацию и продолжают охоту на «левых» пассажиров.

Один из таких нелегальных перевозчиков, поговорив с haqqin.az на условиях анонимности, поделился, что на территорию автовокзала «бомбил», естественно, не пускают, и им приходится парковать машины во дворах близлежащих кафе или на боковых улочках.

Водитель пожаловался на нелегкую жизнь и постоянные штрафы, которыми его коллег обкладывает полиция.

«Бомбилы» в сборе

«Поймав нас, полиция сразу же выписывает штраф на 100 манатов, - сетует водитель. - Вон того парня (указывает на одного из «бомбил») вчера оштрафовали на 81 манат. На территорию автовокзала наши машины не пускают, а парковки, которые нам предлагают, стоят манат в час. Это слишком дорого!..».

Другой водитель рассказал, что переключился на нелегальную деятельность потому, что прекратилась выдача лицензий на перевозку пассажиров. Он уверен, что нынешние рейды проверяющих продлятся максимум 5-10 дней, а потом, по его выражению, «все устаканится».

«В худшем случае, - говорит он, - можно переехать на другое место. Раньше мы с коллегами промышляли возле станции метро «20 Января», потом в районе «Шемахинки». Правда, нас отовсюду выгоняли, вот и пришлось обосноваться на автовокзале. Сам я долгие годы работаю по маршруту Баку-Гянджа, у меня есть постоянные клиенты. Так что вместо того, чтобы выдавливать нас из автовокзала и душить штрафами, пусть лучше дадут возможность работать по закону. У нас ведь тоже есть семьи, которые надо кормить. Поверьте, никому не в радость с утра до вечера торчать на улице и надрывать глотку, зазывая клиентов. Будь у нас реальная работа, мы бы здесь не торчали…».

«Халтурщики» не любят журналистов и полицию

«Халтурщики», сконцентрировавшиеся вокруг Бакинского  автовокзала, журналистов не любят, примерно, так же, как полицейских. Поэтому сотрудники haqqin.az были вынуждены прикинуться обычными пассажирами. Тем не менее, один из водителей с подозрением реагирует на наши вопросы. В этот момент подъехали полицейские машины, но наш собеседник был спокоен. Говорит, что водители заранее знают не только о рейдах, но и где конкретно полицейские будут парковать свои машины.

Бакинский автовокзал предлагает рейсы в любой конец страны. Тем не менее, люди не спешат приобретать билеты в кассах, поскольку еще перед входом в автовокзал договариваются с «халтурщиками». Даже несмотря на то, что «бомбилы» берут за проезд в два раза больше, чем рейсовые автобусы. К примеру, «официальный» билет в Губу стоит 10 манатов. А нелегальные перевозчики берут двадцать, зато довозят пассажиров всего за полтора часа, тогда как рейсовый автобус добирается до Губы два, а то и три часа.

В Бакинском транспортном агентстве при Министерстве цифрового развития и транспорта корреспондентам haqqin.az сообщили, что их сотрудники совместно с оперативниками МВД провели на территории Бакинского автовокзала рейд, цель которого – пресечь нелегальную деятельность «халтурщиков». В частности, им объяснили, что их машины могут бесплатно парковаться только на территории транспортного узла, специально созданного при автовокзале.

В Агентстве также заверили, что отныне подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.