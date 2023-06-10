Раздолбанный Бакинский автовокзал мистерия XXI века
Каждый, кому доводилось бывать на междугородном автовокзале в Баку, неизменно наблюдал толпу озабоченных «халтурщиков», предлагающих «подбросить» каждого встречного до того или иного района на потрепанных минивэнах или вконец раздолбанных микроавтобусах.
К сожалению, в последние годы этот «партизанский» вид перевозок по стране вновь набирает популярность. Приходится констатировать, что, несмотря на все «прелести» поездок в старых рыдванах, которые зачастую становятся фигурантами разнообразных дорожно-транспортных происшествий, «халтурщики» почему-то пользуются в народе большой популярностью. А вот желающих добраться до пункта назначения на «официальных» современных, безопасных и комфортабельных автобусах Бакинского автовокзала намного меньше.
Государственные структуры, отвечающие за пассажирские перевозки, организуют время от времени контрольные рейды, чтобы очистить вокзал от нелегальных «бомбил». Впрочем, последние давно уже к ним привыкли, а потому прибегают к различным хитростям, меняют дислокацию и продолжают охоту на «левых» пассажиров.
Один из таких нелегальных перевозчиков, поговорив с haqqin.az на условиях анонимности, поделился, что на территорию автовокзала «бомбил», естественно, не пускают, и им приходится парковать машины во дворах близлежащих кафе или на боковых улочках.
Водитель пожаловался на нелегкую жизнь и постоянные штрафы, которыми его коллег обкладывает полиция.
«Поймав нас, полиция сразу же выписывает штраф на 100 манатов, - сетует водитель. - Вон того парня (указывает на одного из «бомбил») вчера оштрафовали на 81 манат. На территорию автовокзала наши машины не пускают, а парковки, которые нам предлагают, стоят манат в час. Это слишком дорого!..».
Другой водитель рассказал, что переключился на нелегальную деятельность потому, что прекратилась выдача лицензий на перевозку пассажиров. Он уверен, что нынешние рейды проверяющих продлятся максимум 5-10 дней, а потом, по его выражению, «все устаканится».
«В худшем случае, - говорит он, - можно переехать на другое место. Раньше мы с коллегами промышляли возле станции метро «20 Января», потом в районе «Шемахинки». Правда, нас отовсюду выгоняли, вот и пришлось обосноваться на автовокзале. Сам я долгие годы работаю по маршруту Баку-Гянджа, у меня есть постоянные клиенты. Так что вместо того, чтобы выдавливать нас из автовокзала и душить штрафами, пусть лучше дадут возможность работать по закону. У нас ведь тоже есть семьи, которые надо кормить. Поверьте, никому не в радость с утра до вечера торчать на улице и надрывать глотку, зазывая клиентов. Будь у нас реальная работа, мы бы здесь не торчали…».
«Халтурщики», сконцентрировавшиеся вокруг Бакинского автовокзала, журналистов не любят, примерно, так же, как полицейских. Поэтому сотрудники haqqin.az были вынуждены прикинуться обычными пассажирами. Тем не менее, один из водителей с подозрением реагирует на наши вопросы. В этот момент подъехали полицейские машины, но наш собеседник был спокоен. Говорит, что водители заранее знают не только о рейдах, но и где конкретно полицейские будут парковать свои машины.
Бакинский автовокзал предлагает рейсы в любой конец страны. Тем не менее, люди не спешат приобретать билеты в кассах, поскольку еще перед входом в автовокзал договариваются с «халтурщиками». Даже несмотря на то, что «бомбилы» берут за проезд в два раза больше, чем рейсовые автобусы. К примеру, «официальный» билет в Губу стоит 10 манатов. А нелегальные перевозчики берут двадцать, зато довозят пассажиров всего за полтора часа, тогда как рейсовый автобус добирается до Губы два, а то и три часа.
В Бакинском транспортном агентстве при Министерстве цифрового развития и транспорта корреспондентам haqqin.az сообщили, что их сотрудники совместно с оперативниками МВД провели на территории Бакинского автовокзала рейд, цель которого – пресечь нелегальную деятельность «халтурщиков». В частности, им объяснили, что их машины могут бесплатно парковаться только на территории транспортного узла, специально созданного при автовокзале.
В Агентстве также заверили, что отныне подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.