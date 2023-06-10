Ульвия Худиева, собкор 10 июня 2023, 23:34

Каждый, кому доводилось бывать на междугородном автовокзале в Баку, неизменно наблюдал толпу озабоченных «халтурщиков», предлагающих «подбросить» каждого встречного до того или иного района на потрепанных минивэнах или вконец раздолбанных микроавтобусах. К сожалению, в последние годы этот «партизанский» вид перевозок по стране вновь набирает популярность. Приходится констатировать, что, несмотря на все «прелести» поездок в старых рыдванах, которые зачастую становятся фигурантами разнообразных дорожно-транспортных происшествий, «халтурщики» почему-то пользуются в народе большой популярностью. А вот желающих добраться до пункта назначения на «официальных» современных, безопасных и комфортабельных автобусах Бакинского автовокзала намного меньше.

Государственные структуры, отвечающие за пассажирские перевозки, организуют время от времени контрольные рейды, чтобы очистить вокзал от нелегальных «бомбил». Впрочем, последние давно уже к ним привыкли, а потому прибегают к различным хитростям, меняют дислокацию и продолжают охоту на «левых» пассажиров. Один из таких нелегальных перевозчиков, поговорив с haqqin.az на условиях анонимности, поделился, что на территорию автовокзала «бомбил», естественно, не пускают, и им приходится парковать машины во дворах близлежащих кафе или на боковых улочках. Водитель пожаловался на нелегкую жизнь и постоянные штрафы, которыми его коллег обкладывает полиция.

«Поймав нас, полиция сразу же выписывает штраф на 100 манатов, - сетует водитель. - Вон того парня (указывает на одного из «бомбил») вчера оштрафовали на 81 манат. На территорию автовокзала наши машины не пускают, а парковки, которые нам предлагают, стоят манат в час. Это слишком дорого!..». Другой водитель рассказал, что переключился на нелегальную деятельность потому, что прекратилась выдача лицензий на перевозку пассажиров. Он уверен, что нынешние рейды проверяющих продлятся максимум 5-10 дней, а потом, по его выражению, «все устаканится». «В худшем случае, - говорит он, - можно переехать на другое место. Раньше мы с коллегами промышляли возле станции метро «20 Января», потом в районе «Шемахинки». Правда, нас отовсюду выгоняли, вот и пришлось обосноваться на автовокзале. Сам я долгие годы работаю по маршруту Баку-Гянджа, у меня есть постоянные клиенты. Так что вместо того, чтобы выдавливать нас из автовокзала и душить штрафами, пусть лучше дадут возможность работать по закону. У нас ведь тоже есть семьи, которые надо кормить. Поверьте, никому не в радость с утра до вечера торчать на улице и надрывать глотку, зазывая клиентов. Будь у нас реальная работа, мы бы здесь не торчали…».