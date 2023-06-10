По его словам, ЦАХАЛ приступил к этапу реальной подготовки к первой масштабной ирано-израильской войне. Она происходит на фоне разработки военной разведкой и ВВС уточненного плана атаки по иранским ядерным объектам.

Он отметил, что в структуре израильской военной разведки АМАН сформировано отдельное подразделение, которое будет заниматься симуляцией сценариев полномасштабной войны с Ираном.

"ЦАХАЛу пришлось существенно изменить образ мышления, - объясняют офицеры нового подразделения № 54, сформированного при исследовательском отделе военной разведки (АМАН). – Это не похоже ни на войну с Хизбаллой, ни на операцию в Газе против ХАМАС или Исламского джихада", - пишет Ynet.

Зейтун подчеркивает, что новое подразделение должно стать первой ласточкой подготовки ЦАХАЛ к масштабному военному противостоянию с иранской армией: "Подразделение сосредоточено на изучении разведывательных данных о Корпусе стражей исламской революции (КСИР), как в свое время изучались разведданные о Хизбалле и ХАМАС. В частности, там занимаются сбором оперативных данных об объектах регулярной армии КСИР, считающейся "внешней армией" Ирана, в отличие от еще одной иранской армии - обычной, так называемой "внутренней".