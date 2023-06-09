В Украине заявили о невозможности разрушения одной из ГЭС

У России нет возможности взорвать Киевскую ГЭС так, как это было сделано с Каховской ГЭС. Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире украинского телемарафона.

"Чтобы взорвать такую станцию нужно большое количество взрывчатки. Нужно в одну точку, чтобы прилетел самолет и сбросил три 500-килограммовые бомбы", - сказал гендиректор компании.

По его, учитывая работу Киевской ПВО, сделать это невозможно.