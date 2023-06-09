Кадыров снова вспомнил Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале похвалил основателя "ЧВК Вагнер" за публикацию с поддержкой бойцов российской армии.

Кадыров написал, что "с удовлетворением прочитал" заявление Пригожина, в котором тот поздравил бойцов российской армии с успехами на Запорожском направлении. При этом Кадыров подчеркнул, что на Запорожском направлении находятся, в том числе и более 6000 чеченских бойцов. "Вот так нужно поддерживать боевое товарищество", - прокомментировал поздравление Пригожина Кадыров.

"Нам всем нужно оставить собственные амбиции, сплотиться вокруг нашего Верховного главнокомандующего Владимира Путина, работать ради общих целей и всячески поддерживать наших солдат", - добавил Кадыров.

