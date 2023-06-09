Двойников Путина держат в закрытых местах Украинская разведка
Президент России Владимир Путин часто использует двойников во время публичных мероприятий, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".
"Это факт, который основывается как на оперативных разведданных, так и на оценках врачей-физиогномистов и многих других специалистов. Его визиты на оккупированный юг – это абсолютная постановка, причем плохо и быстро организованная. Там участвовал не Путин, а его двойник. Было очень большое отличие и в поведении, и во внешности", – сказал он.
Как отметил Юсов, что двойники Путина содержатся в разных закрытых местах и "под очень бдительной охраной".
"Мы понимаем, что доступ к живому Путину в Кремле даже для своих очень ограничен – многометровый стол, который становится все длиннее и длиннее, карантины, которые все проходят. Путин даже с представителями иностранных государств встречается на большом расстоянии и не пожимает руку, а то, что видели в Мариуполе, на оккупированной [территории] Херсонской области, – точно постановка и представление", – сказал он.