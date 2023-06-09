Армия Украины добилась тактических успехов в Запорожской области, где идет начальный этап украинского контрнаступления. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Согласно данным наблюдателей, 10 июня украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. В частности, ВСУ проявляли активность в Луганской области в районе Белогоровки; под Бахмутом украинские войска продвинулись на 1400 м (согласно заявлению спикера ВСУ Череватого); на границе Донецкой и Запорожской областей (район Большой Новоселки); в районе Орехова на Запорожье.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 10 июня, дополнительно указывают на то, что украинские силы в западной части Запорожской области добились локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова», – сообщает ISW.

Наблюдатели отметили, что на фоне подтвержденных украинских успехов российские «военкоры» утверждают, что российские силы в этом районе успешно защищаются от попыток украинского наступления.