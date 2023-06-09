Два беспилотника упали в Калужской области

«В Жуковском районе около села Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата», - написал губернатор в своем телеграме.

Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил о падении двух беспилотников на территорию области.

По предварительной информации российского губернатора, пострадавших в результате падения беспилотника нет, незначительные повреждения получили два садовых дома.

Российские телеграм-каналы сообщили, что обломки беспилотника изучают эксперты.

Позже Шапша сообщил, что ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, вероятно, еще одного беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Калужская область не имеет общей границы с Украиной, граничит, в частности, с Брянской и Московской областями.