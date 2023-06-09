Трамп вспомнил про «сталинскую Россию»

В своем первом публичном выступлении на этот счет Трамп заявил, что действующий глава американской администрации Джо Байден пытается отправить его в тюрьму, «как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае».

«Глупые и безосновательные обвинения против меня со стороны вооруженного министерства несправедливости администрации Байдена войдут в список самых ужасных злоупотреблений властью в истории нашей страны. ...Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае», — сказал Трамп на митинге в штате Джорджия. Его слова передает «Коммерсант».

Трамп назвал руководство Минюста и ФБР, генпрокурора и окружных прокуроров «преступниками», которые вмешиваются в выборы. По его мнению, в конечном счете они придут не за ним, «а за вами».

Дональду Трампу 9 июня были предъявлены обвинения по 37 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Ему грозят десятки лет тюрьмы. Речь идет о деле, которое ведется с начала прошлого года. Тогда сотрудники Национального управления архивов и документации заподозрили, что на незаконном хранении у экс-президента находятся сотни документов с отметками «Секретно» и «Совершенно секретно». По итогам обыска ФБР из резиденции господина Трампа в Палм-Бич во Флориде было вывезено 15 коробок с такой документацией.