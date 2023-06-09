Канада арестовала российский самолет

Грузовой лайнер, на который наложен арест, в настоящее время находится в аэропорту Торонто. Он принадлежит дочерней компании ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» и группе компаний «Волга-Днепр», против которых Канада недавно ввела санкции из-за их соучастия в войне в Украине, сообщает BBC.

Арест актива является прямым ответом на полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, заявил МИД Канады. Если самолет в конечном итоге будет конфискован, Канада будет работать с правительством Украины над вариантами перераспределения этого актива для выплаты компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины, говорится в заявлении.