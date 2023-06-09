Более двух тонн конопли обнаружили в Лачине фото
В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции и Министерства обороны, в селе Малыбей Лачинского района, на берегу реки Хакари были обнаружены кусты дикорастущей конопли. Об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, 5 100 кустов весом 2 тонны 850 килограммов были собраны и уничтожены.
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