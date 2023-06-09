Прокуратура сообщила о двух убийствах в Азербайджане

Согласно сообщению районной прокуратуры, на основании проведенного расследования возникли обоснованные подозрения, что Гусейн Гасымов, 1991 года рождения, во время конфликта умышленно убил своего знакомого 35-летнего Султана Алиева.

В субботу, 10 июня, около 21:00 в Апшеронскую районную прокуратуру поступила информация о смерти в поселке Мехдиабад Султана Алиева от колото-резаных ранений.

В Апшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Гасымов был задержан в качестве подозреваемого.

В то же время Кюрдамирская районная прокуратура сообщила о смерти Мушвига Мамедова, 1977 года рождения, в результате огнестрельного ранения в селе Атакишили указанного района.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что Джумшуд Исламов, 1968 года рождения, во время ссоры выстрелил в Мамедова из огнестрельного оружия.

В Кюрдамирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия) УК Азербайджана. Исламов добровольно сдался правоохранителям.