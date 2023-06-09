Трамп «никогда не уступит» и «выгонит коррумпированного Байдена»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выиграет на выборах президента США в 2024 году и выгонит из Белого дома «коррумпированного президента по имени Джо Байден». Об этом он сказал, выступая перед членами Республиканской партии в штате Северная Каролина.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома», - сказал Трамп, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что «никогда не уступит» и «никогда не будет побежден».

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ожидается, что от Республиканской партии будут баллотироваться 14 кандидатов. Ранее о своем участии в гонке объявили Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и радиоведущий Ларри Элдер. Главным претендентом на победу в праймериз республиканцев считается Дональд Трамп.