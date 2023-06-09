Снабжающий Крым водой Северо-Крымский канал обмелел видео
После разрушения плотины Каховской ГЭС и последующего падения уровня воды в Каховском водохранилище вода в Северо-Крымский канал перестала поступать. Этот канал снабжает водой Крым.
Від джерел «Схеми» отримали у своє розпорядження відео, зняте біля притоку Північно-Кримського каналу. На ньому видно, що вода з Дніпра до каналу вже майже не доходить. pic.twitter.com/UsNg5OJzqx— Схеми (@cxemu) June 10, 2023
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