Снабжающий Крым водой Северо-Крымский канал обмелел видео

После разрушения плотины Каховской ГЭС и последующего падения уровня воды в Каховском водохранилище вода в Северо-Крымский канал перестала поступать. Этот канал снабжает водой Крым.