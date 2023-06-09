По заявлениям одного из дипломатов, настроение в Москве «стало еще более мрачным» после появления западных предложений по долгосрочным поставкам оружия Украине (в качестве альтернативы членству в НАТО).

Военные гарантии, которые Запад после войны обещает дать Украине, являются «дополнительным стимулом» для России продолжать войну. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей российских элит и дипломатических кругов.

«Это определяет главное беспокойство российского руководства. Если будет поставляться современное вооружение и будет модернизироваться украинская армия, то - даже без формального членства - Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу», - заявил собеседник издания из дипломатических кругов РФ.

Он добавил, что, возможно, «это дополнительный стимул для России продолжать военную операцию».

Издание со ссылкой на мнение неназванного российского миллиардера пишет, что чем дольше продолжается война, тем больше «превращается в личное дело россиян» и тем труднее становится помыслить о выводе российских войск – «как бы ни было велико понимание среди российской элиты, что вторжение было огромной ошибкой».

По его словам, все понимают, что война не достигла своих целей. «Но это не повлияет на ход войны. Очень трудно остановиться. …Все зависит от результата контрнаступления», - добавил неназванный миллиардер.