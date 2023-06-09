Десятки военных самолетов Китая приблизились к Тайваню

По меньшей мере 24 самолета армии Китая приблизились в воскресенье, 11 июня, к воздушному пространству Тайваня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

«Сегодня по состоянию на 14:00 (10:00 по бакинскому времени) было выявлено 24 коммунистических самолета, в их числе [истребители] J-10, J-11, J-16, Су-30 и [стратегические бомбардировщики] H-6», - отмечается в тексте.

По данным ведомства, 10 из них пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Кроме того, возле острова находились четыре военных корабля КНР.

В публикации говорится, что в ответ ВС Тайваня использовали истребители, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за действиями армии Китая.