15 вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Об этом накануне вечером сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, состав был пустым и следовал до станции одного из предприятий. Губернатор также сообщал об отсутствии изменений в расписании движения пригородных поездов в регионе и о работе на месте оперативников.

Но уже с утра воскресенья, 11 июня, Гладков заявил об остановке движения пригородных поездов и электричек, а также выразил надежду, что «сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией».